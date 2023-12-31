Чего добилась Россия за 2023 год. Нам есть чем гордиться!

Россия в 2023 году показала настоящие чудеса адаптации к новым условиям, доказала всему миру, что способна развиваться несмотря на внешнее давление и добиваться поставленных глобальных целей. Экономика растёт, промышленное производство бьёт рекорды, безработица на историческом минимуме — всё это войдёт в будущие учебники мировой истории как «российский экономический парадокс». Но зрители нашего проекта знают, что это не «парадокс», а результат напряжённого, самоотверженного и честного труда соотечественников. О его главных плодах расскажем в традиционном итоговом выпуске.

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