© aviation21.ru

20 декабря 2023 года завершился третий этап НИР и ОКР по замене импортных материалов и изделий в конструкции самолёта МС-21 на отечественные аналоги. Акт приёмки работ был подписан 19 декабря представителями Минпромторга РФ и ПАО «Яковлев». Работы по импортозамещению проводились в соответствии с госконтрактом от 28 июля 2021 года.

В течение года выполнялась технологическая отработка изготовления конструкции МС-21 из композиционных материалов российского производства. Совместно с ЦАГИ проводились ресурсные испытания крыла, центроплана, кессонов кила и стабилизатора, механизации крыла и поверхностей управления, а также статические и повторно-статические испытания пилона ПД-14. В рамках квалификации для определения расчётных характеристик прошли испытания элементарных образцов материалов кессона крыла и центроплана. Проведены испытания конструктивно-подобных образцов элементов кессона крыла и центроплана из ПКМ отечественного производства в целях экспериментального определения прочности этих силовых элементов. Отработаны технологии ремонта конструкции планера с агрегатами, изготовленными из российских ПКМ.

Подведём итог главных событий 2023 года по проекту МС-21, который реализуется в широкой кооперации российских предприятий.

Январь

10 января опытный самолёт 73051 выполнил полёт продолжительностью 3 часа 50 минут, в ходе которого определялись фактические тяги двигателей ПД-14 на фиксированных режимах работы. Это потребовалось, чтобы уточнить планируемые режимы полётов 26 и 27 января. В эти дни самолёт летал в Омскую область и обратно для определения оптимальных параметров полёта по воздушным трассам при взлёте с максимально допустимой массой.

* * *

В начале 2023 года сайт «Авиация России» сообщал, что на самолёте 73056 должны пройти испытания на аварийное покидание воздушного судна и наземные испытания нового отечественного оборудования, а на самолёте 73053 будут проходить испытания БРЭО и проверка алгоритмов системы автоматического управления для обеспечения понижения метеоминимума. В ноябре и декабре эти планы были выполнены.

Февраль

В московском филиале АО «АэроКомпозит» запущен первый выкладочный робот, созданный российскими специалистами и изготовленный на российских заводах. Показатели установки, по словам гендиректора «АэроКомпозит» Анатолия Гайданского, не хуже, чем у импортного оборудования. В своём выступлении на форуме «Композиты без границ» он выразил уверенность, что в течение ближайших нескольких лет будет решена задача импортозамещения основного технологического оборудования для производства крыла МС-21.

* * *

В феврале 2023 года Правительство РФ подготовило паспорта инвестпроектов для обновления парка воздушных судов отечественного производства. Соответствующие контракты с предприятиями авиационной промышленности уже заключены. В сфере авиастроения в 2023 году выделяется более 237 млрд рублей, в 2024-2025 годах — свыше 32 млрд рублей. В 2023-2025 годах более 60 магистральных самолётов, включая флагманские лайнеры МС-21, обновлённые «Суперджеты» и Ту-214, получит на льготных условиях «Аэрофлот». Около 100 вертолётов семейства Ми-8 поступят в авиакомпании, выполняющие полёты в разных регионах России. В 2024-2026 годах почти 40 отечественных воздушных судов пополнят парк единой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Среди них — «Суперджеты», самолёты «Байкал» и вертолёты Ми-171.

Март

Росавиация выдала АО «ОДК-Авиадвигатель» одобрение главного изменения типовой конструкции двигателя ПД-14, заключающегося в применении новых заготовок для изготовления основных деталей компрессора высокого давления и турбины высокого давления.

В конструкции двигателя ПД-14 реализован 8-ступенчатый компрессор высокого давления со степенью повышения давления 17 и блисками из титанового сплава на 1, 2, 5-й ступенях и дисками 6, 7, 8-й ступеней из н9икелевого гранульного сплава. Также была разработана двухступенчатая турбина высокого давления с высокоэффективной системой охлаждения, рабочими и сопловыми лопатками из монокристаллических сплавов, керамическим теплозащитным покрытием второго поколения, дисками из никелевого сплава и активным управлением зазорами.

Апрель

Глава Ростеха сообщил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рыночной. По его словам, это осознанный шаг государства, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании и на доступность авиабилетов, в стоимость которых входит лизинговый платёж. При этом государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолётов, подчеркнул Чемезов. В госструктурах сообщили, что стоимость МС-21 составит порядка 3 млрд рублей для российских авиакомпаний, аналогичный Boeing стоит 5-6 млрд рублей.

«Аналогичные подходы работают во многих странах, в той же Европе или Китае, где власти осознанно субсидируют стоимость авиатехники для перевозчиков, чтобы поддержать конкурентоспособный уровень цен», — заявил глава Ростеха.

Май

АО «Навигатор» начало передавать корпорации «Иркут» первые образцы системы предупреждения столкновения в воздухе (СПСВ) для самолётов МС-21 и SJ-100. СПСВ реализует функции TCAS II и выдаёт экипажу рекомендации по устранению конфликтной ситуации в полёте.

* * *

Корпорация «Иркут» в сотрудничестве с Южно-Российским государственным политехническим университетом им. Н.И. Платова (Новочеркасск) создала первый отечественный робот-укладчик углеволокна. Он заменит иностранное оборудование и будет использоваться при серийном производстве «чёрного» крыла самолёта МС-21. Все ключевые элементы, включая программное обеспечение и системы управления процессами, произведены в России. Оборудование позволит России не зависеть от зарубежных поставщиков и обеспечит ритмичный выпуск до 36 самолётов МС-21 в год.

Июнь

7 июня опытный самолёт MC-21-310 (73055) выполнил перелёт из Жуковского в Иркутск, где на ИАЗ пройдёт частичная замена иностранных самолётных систем и агрегатов на отечественные аналоги. Машину будут готовить для сертификации версии MC-21-310РУС.

* * *

На Иркутском авиазаводе продолжается сборка первых шести серийных самолётов MC-21-310, которые до конца 2024 года будут переданы авиакомпании «Россия», в ноябре возобновятся полёты на сертификацию импортозамещённого самолёта, сейчас на нём монтируются российские самолётные системы и агрегаты. Об этом 17 июня в рамках ПМЭФ-2023 рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» глава ОАК Юрий Слюсарь.

«В Иркутске идёт сборка первых шести серийных самолётов, которые поставляются в авиакомпанию „Россия“. Параллельно с этим наши коллеги по кооперации завершают испытания импортозамещённых систем, это и авионика, и связное оборудование, система кондиционирования, стойки шасси. Всё это будет установлено на самолёт и в ноябре начнём испытания полностью российского МС-21. Наша задача — за 2024 год эти испытания завершить, получить одобрение к основному сертификату, который мы получили ещё в 2021 году, и с 2024 года начать поставку самолётов в интересах авиакомпаний», — сказал Юрий Слюсарь.

При сохранении указанных сроков окончания импортозамещения и сертификации обновлённых компонентов, коммерческие перевозки на МС-21 авиакомпания «Россия» может начать в конце зимы — начале весны 2025 года. В оставшиеся полтора года требуется нарастить темпы изготовления и поставок отечественного оборудования как на Иркутский авиазавод, так и в Жуковский в ЛИиДК ОКБ им. А.С. Яковлева для замены оборудования и продолжения сертификационных полётов.

Июль

26 июля 2023 года в Жуковском состоялось мероприятие, на котором был представлен новый бренд корпорации «Иркут» — Публичное акционерное общество «Яковлев». Перед началом презентации генеральный директор ОАК рассказал, в связи с чем именно сейчас возникла необходимость проведения ребрендинга.

«Сегодня завершается оформление дивизиона гражданской авиации — это знаменитый, прославленный „Иркут“. 8000 самолётов, десять предприятий в девяти городах, 20 тыс. человек, работающих в корпорации. И самое главное — это сплочённая, профессиональная, компетентная команда, которая способна проектировать, производить, сопровождать и обслуживать самые современные боевые и гражданские самолёты. Мы традиционно сильны в боевой авиации и теперь наша задача — с опорой на исторические традиции устремиться вперёд и сделать большее в гражданском самолётостроении. Такая задача перед нами поставлена», — сказал Слюсарь.

* * *

В середине месяца прошёл перерегистрацию МС-21 с бортовым номером 73361. Новая регистрация — 73057. Ранее этот самолёт летал по программе сертификации крыла, изготовленного из российских полимерно-композиционных материалов. После замены части импортных комплектующих, эта машина уже не может считаться типовой и получила статус экспериментальной, вследствие чего была перерегистрирована. Самолёт выполнил три полёта: 8, 15 и 18 июля общей продолжительностью 9 ч 35 мин. Полёт 18 июля был перегоночным в Ульяновск, где самолёт будет окрашен в корпоративную ливрею ОАК. В первой половине августа борт 73057 вернулся в Иркутск.

Август

В Жуковском продолжаются лётные испытания самолёта МС-21. В августе два опытных борта 73053 и 73054 выполняли полёты на тестирование новой версии ПО системы автоматического управления и комплексной системы управления с целью расширения в перспективе сертификата типа для обеспечения посадки по категории III ICAO. В этих в полётах выполнялись взлёты с использованием автомата тяги.

В Иркутске 23 августа началась серия полётов борта 73057 по программе определения характеристик расходов топлива самолёта с крылом из отечественных ПКМ. Как пояснили в ОКБ им. Яковлева, эти полёты выполняются для последующего сравнения характеристик серийного самолёта после планируемой замены двигателей на отечественные. Сейчас на самолёте 73057 установлены ТРДД PW1400G. В августе самолёт выполнил четыре полёта общей продолжительностью почти 17 часов.

Сентябрь

Во Владивостоке прошёл VIII Восточный экономический форум, в ходе которого ПАО «Яковлев» и авиакомпания «Аврора» подписали соглашение о намерениях на поставку десяти самолётов МС-21 в период с 2027 по 2030 год. Соглашение закрепило основные условия сделки, которые впоследствии будут отражены в договорах поставки и лизинга воздушных судов. В соответствии с подписанным документом первые два самолёта планируется поставить до конца 2027 года.

Также в рамках ВЭФ-2023 авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» заключили с лизинговой компанией «Авиакапитал-Сервис» соглашения финансовой аренды 18 воздушных судов МС-21 и 34 воздушных судов SJ-100. В соответствии с условиями договора между «Аэрофлотом» и лизингодателем авиакомпания получит в лизинг шесть воздушных судов МС-21. В свою очередь, договор авиакомпании «Россия» с лизинговой компанией подразумевает поставку 12 воздушных судов MC-21 и 34 самолётов SJ-100.

* * *

В производстве на ИАЗ находится 18 самолётов МС-21. Шесть из них пополнят парк «Аэрофлота», ещё 12 войдут в состав «России». Все находятся в разной стадии производства. Первые пять планеров уже готовы, собраны, началась установка отечественных систем и агрегатов. Параллельно идёт процесс сертификации.

* * *

Первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев» — генеральный директор АО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский рассказал, что ульяновское предприятие и новочеркасский Южно-Российский государственный политехнический университет им. Н.И. Платова готовы к заключению соглашения о поставке автоматизированного портала для выкладки сухой углеродной ленты для изготовления панелей крыла самолёта МС-21.

По словам Анатолия Гайданского, была полностью отработана отечественная технология, получены результаты высокого качества, скорости и надёжности системы. Следующая цель — масштабирование этого решения для серийного производства композитных конструкций крыла МС-21 и увеличение объёмов выпуска самолётов.

Октябрь

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) передал ПАО «Яковлев» первый комплект российского БРЭО для кабины пилотов МС-21-310 — пульты управления самолётными системами и светотехническое оборудование. «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» (УКБП, входит в КРЭТ) разработало и наладило производство оборудования для создания единого информационно-управляющего поля кабины МС-21. Отечественная авионика полностью соответствует иностранному оборудованию, которое установлено на сертифицированной версии МС-21-300.

* * *

ГосНИИАС совместно с ПАО «Яковлев» строит новый полунатурный испытательный стенд интеграции, отработки и испытаний комплекса бортового оборудования самолёта МС-21-310рус. Существование таких стендов обусловлено необходимостью безопасной и экономически эффективной отработки и сопровождения бортовых систем перспективных и эксплуатируемых самолётов. Новый стенд станет «Электронной птицей» самолёта МС-21-310. На данном этапе идёт монтаж агрегатов и самолётных систем, а также прокладывается кабельная сеть. После этих работ станет возможной установка бортового оборудования.

Комплекс полунатурного моделирования «Электронная птица» предназначен для отработки взаимодействия комплекса бортового оборудования самолёта МС-21-310 и его программного обеспечения. С помощью имитаторов стенд позволяет испытывать настоящее оборудование лайнера в тех режимах, которые невозможно выполнить при лётных испытаниях. Ранее подобный стенд был создан для отработки систем самолёта с импортными комплектующими.

Ноябрь

В Дмитровском филиале МГТУ им. Баумана состоялась приёмка инновационного робота-укладчика сухого углеродного волокна для изготовления силовых композитных элементов конструкции самолёта МС-21. Генеральный директор «Яковлева» Андрей Богинский, генеральный директора ЗАО «АэроКомпозит» Анатолий Гайданский и ректор МГТУ им. Баумана Михаил Гордин посетили подмосковный филиал ВУЗа где осмотрели и оценили функциональность роботизированного комплекса.

Робот-укладчик, разработанный совместно ПАО «Яковлев» и ЗАО «АэроКомпозит», предназначен для автоматизации процесса укладки сухой углеродной ленты при производстве композитного крыла самолёта МС-21. Благодаря сотрудничеству с МГТУ им. Баумана, был разработан робот, способный выкладывать длиномерные конструкции консолей крыла лайнера. Сама выкладочная голова была разработана Южно-Российским государственным политехническим университетом им. Н.И. Платова, который расположен в Новочеркасске Ростовской области. Серийный образец российского роботизированного комплекса в ближайшее время отправится в Ульяновск, на производственную площадку «АэроКомпозита».

* * *

18 ноября вечером в Лётно-испытательном и доводочном комплексе ОКБ им. Яковлева в Жуковском прошли испытания на аварийное покидание самолёта МС-21. Для тестов был выбран борт 73056, целью испытаний ставилось подтверждение возможности аварийной эвакуации 219 человек: 211 пассажиров и 8 членов экипажа в заданные временные рамки.

Декабрь

7 декабря на заседании технического комитета ОАК рассмотрена и единогласно одобрена концепция поточной линии сборки пилонов самолёта МС-21 в рамках реализации проекта Центра специализации «Пилоны» (ЦСП) ОАК на площадке Воронежского авиационного завода. Это часть общего проекта ЦСП, в соответствии с которым к 2025 году ВАСО должен выйти на производство 32 комплектов пилонов МС-21, а в 2027-м — на 72.

* * *

В цехе 233 Иркутского авиационного завода установлена новая печь ПВ-900 для вакуумного отжига деталей из титановых сплавов, она является более совершенной версией печи, которая эксплуатировалась в цеху с 2020 года. Основная номенклатура обрабатываемых изделий — крупногабаритные детали, к которым предъявляются особые требования по прочности. В общей конструкции планера самолёта на них ложится основная нагрузка. Это, например, элементы центроплана МС-21, шпангоуты Су-30, панели защитных устройств.

* * *

Самолёт МС-21 допущен к перевозке 211 пассажиров: 26 декабря 2023 года Росавиация выдала одобрение главного изменения (ОГИ) к сертификату типа. Ранее на лайнере было разрешено перевозить на 36 пассажиров меньше — не более 175 человек. ОГИ к сертификату типа позволит в перспективе поставлять авиакомпаниям самолёты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную.

* * *

14 декабря 2023 года, опытный самолёт МС-21 с регистрационным номером 73053 выполнил автоматическую посадку по категории IIIA ИКАО. Служба управления полётов Жуковского поздравила экипаж с ещё одним шагом к сертификации импортозамещённой версии лайнера. Самолёт пилотировал экипаж в составе: лётчик-испытатель ОКБ им. Яковлева, Заслуженный лётчик-испытатель РФ Андрей Воропаев и лётчик-испытатель ОКБ им. Яковлева, Герой России Олег Мутовин, бортоператоры Александр Соловьёв и Олег Березин.

Категория IIIA означает, что допускается посадка при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения менее 30 метров. Самолёт, претендующий на получение IIIA категории, должен обеспечивать автоматическое снижение и предпосадочное выравнивание, уменьшение тяги и касание ВПП.

Особенность данного события в том, что автоматическую посадку обеспечивают алгоритмы комплексной системы управления (КСУ) системы автоматического управления (САУ) независимо от того, какое БРЭО установлено на самолёте, в данном случае оборудование — импортное. Алгоритмы разработаны совместно Отделом систем автоматического управления ПАО «Яковлев» и Московским институтом электромеханики и автоматики (МИЭА). Аппаратная часть — КРЭТ и МИЭА.

© aviation21.ru

© aviation21.ru

Всего в 2023 году опытными самолётами МС-21 было выполнено 114 полётов общей продолжительностью 365 часов 13 минут.

В декабре 2023 года полёты выполнял борт 73053. Всего в девяти полётах самолёт находился в небе 34 ч 40 мин. В программу декабря входила оценка функционирования программного обеспечения режимов КСУ САУ. Выполнялись продолженные взлёты с использованием автомата тяги, автоматизированный уход на второй круг и автоматические посадки в двух конфигурациях механизации крыла: когда она полностью и частично выпущена.

* * *

В 2024 году планируется начать полёты на сертификацию версии МС-21-310РУС. Сейчас на Иркутском авиазаводе находятся два опытных самолёта: борты 73055 и 73057, на которых идёт монтаж российского оборудования, самолётных систем и агрегатов. Эти самолёты возобновят заводские испытания в первой половине года, а завершить сертификацию и получить одобрение главного изменения типовой конструкции планируется в конце декабря 2024 года.

Таким образом, в течение года продолжатся НИОКР по импортозамещённой версии и предъявление её на сертификационные испытания. Также планируется продолжить полёты на оценку работы двигателя ПД-14 в условиях обледенения.

Комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года предусматривает, что в 2024 году первые шесть самолётов МС-21 должны быть переданы «Аэрофлоту».

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.