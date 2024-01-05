Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в КНР

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«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири-1». Об этом объявлено 3 января 2024 года:

В начале января 2024 г. Газпром вывел суточные поставки газа в Китай по МГП «Сила Сибири-1» на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 г.;

более того, уже 2 января 2024 г. этот новый уровень был превышен, и Газпром обновил исторический рекорд суточного экспорта трубопроводного газа китайским потребителям;

поставки по МГП Сила Сибири-1 идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между Газпромом и китайской компанией CNPC.



Объём рекордного показателя в физическом выражении Газпром традиционно не привёл.

Для любознательных напомним, что к 2025 г. МГП Сила Сибири-1 должен выйти на проектную пропускную мощность в 38 млрд м3/год.

Если в 2023 г. в Китай было поставлено 22,7 млрд м3/год природного газа или в среднем 62 млн м3/сутки, то в 2024 г. должно быть в среднем 104 млн м3/сутки.

В 2024 г. превышение прошлогодних показателей должно составлять около 68% или порядка 42 млн м3/сутки.

В 2023 г. Газпром несколько раз сообщал о рекордных поставках газа в Китай. Всего за 2023 год в КНР поставлено 22,7 млрд. м3 природного газа.

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