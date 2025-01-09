© 1prime.ru

Россия в 2024 году нарастила экспорт мяса и мясопродуктов в 1,3 раза — до 820 тысяч тонн по сравнению с 2023 годом, а поставки молочной продукции увеличила в 1,2 раза — до 195,6 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор.

«Существенный объем отгрузок остается за мясом и мясопродуктами — 820 тысяч тонн. По сравнению с 2023 годом показатель вырос в 1,3 раза с 649,8 тысячи тонн. Поставки молочной продукции выросли в 1,2 раза — с 166,1 тысячи тонн в 2023 году до 195,6 тысячи тонн в 2024 году», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что основным продуктом экспорта стало мясо и пищевые субпродукты птицы. В 2024 году за рубеж было поставлено 381,9 тысячи тонн этой продукции и это в 1,3 раза больше, чем в 2023 году, когда было отгружено 309 тысяч тонн. Основным импортером стал Китай, куда было поставлено 151,6 тысячи тонн, далее следует Саудовская Аравия — 78,3 тысячи тонн.

Россельхознадзор сообщил также, что российской свинины за рубеж было поставлено порядка 220,5 тысячи тонн, что в 1,4 раза больше 2023 года, когда было поставлено 158,3 тысячи тонн. Лидером стала Белоруссия, куда было экспортировано 99 тысяч тонн. В тройку вошли также Вьетнам — 45,4 тысячи тонн и Китай — 21,2 тысячи тонн. Служба сообщила о существенном росте экспорта свинины в Сербию и Гонконг в 2024 году — в два раза.

Кроме того, популярностью у зарубежных стран пользуется и российская говядина, ее экспорт в 2024 году вырос в 1,3 раза по сравнению с 2023 годом — до 40,5 тысяч тонн. А основным импортером стал Китай — 17,5 тысячи тонн, за ним идут Белоруссия, куда экспорт увеличился в 3,8 раза — до около 5,9 тысячи тонн, и Саудовская Аравия — рост в 1,5 раза — до 4,8 тысячи тонн.

Поставки за рубеж пищевых субпродуктов скота составили 67,4 тысячи тонн, что больше в 1,4 раза показателя 2023 года (48,9 тысячи тонн). На первом месте по импорту оказался Вьетнам — 37,8 тысячи тонн, затем идет Китай — 21,4 тысячи тонн. В ведомстве отметили, что экспорт в Китай увеличился в 11,1 раза. В 2023 году китайская сторона импортировала 1,9 тысячи тонн.

Лидерами по импорту молочной продукции из России остаются Белоруссия и Казахстан. По данным Россельхознадзора, возросли поставки из России за рубеж кисломолочной продукции — пахты, йогурта, кефира, сметаны — с 54,3 тысячи тонн до 73,9 тысячи тонн.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен