Ямал обновляет автобусный парк

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Ямал одним из первых вошел в число регионов, которым Правительство Российской Федерации одобрило заявку на обновление автобусных парков с помощью специального казначейского кредита. В декабре 2023 г. 15 новых машин поступили в Новый Уренгой.

Помимо федеральной поддержки, в газовую столицу за два года поступило 25 автобусов, использующих газомоторное топливо. Переход на использование газа обеспечивает снижение вредных выбросы в атмосферу в несколько раз, что решает задачи нацпроекта «Экология».

Весь автомобильный общественный транспорт закупается в рамках программы обновления пассажирского транспорта, инициированного правительством ЯНАО. Всего за пять лет с учетом этого года для муниципалитетов приобрели 187 автобусов, работающих на газовом двигателе.

Большое внимание уделяется развитию газомоторного рынка региона. В прошлом году в округе появилось 55 автобусов на экологичном топливе. В этом году запустили в эксплуатацию автомобильную газонаполнительную станцию в Лабытнанги, Ноябрьске и Муравленко. Газовые заправки работают в Салехарде, Новом Уренгое и две в Надымском районе.

Автобусы оснащены современным оборудованием, обеспечивающим безопасность и комфорт пассажиров, в том числе маломобильных граждан и родителей с колясками. Также в новых автобусах установлены системы мониторинга состояния водителей и подсчета пассажиропотока.

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