В Москве открыто электродепо «Аминьевское» Большой кольцевой линии метро

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На сегодняшний день это уже третье депо на БКЛ, причем оно одно из самых крупнейших и современных в Москве.

Дэпо обеспечит бесперебойную работу Большой кольцевой линии, а также на годы вперед окажет влияние на рост количества поездов, которые будут выходить на линию. В будни БКЛ уже перевозит 1,2 миллиона пассажиров, их количество постоянно увеличивается.

Жепо «Аминьевское» позволит увеличить на 20−25% число поездов, выходящих на линию.

Электродепо построили вблизи пересечения улиц Генерала Дорохова и Верейской на участке площадью 15,7 гектара.

Там возведено более 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров, включая отстойно-ремонтный корпус, мотодепо, рельсосварочную станцию, склад, камеру мойки составов, а также здание эксплуатационного персонала и административно-бытовой корпус.

В перспективе ввод нового депо позволит увеличить парность поездов на основном участке БКЛ с 27 до 36 пар. По прогнозам, после 2026 года с увеличением парности поездов БКЛ будут пользоваться порядка 2−2,5 миллиона пассажиров в сутки.

Там уточнили, что для ремонта, мойки и эксплуатации составов в депо установили современное оборудование. Кроме того, депо метрополитена впервые оснастили установками для автоматической дезинфекции и стерилизации салонов поездов. Использование таких аппаратов дает возможность за короткое время уничтожить микробы, бактерии, запахи и вирусы даже в труднодоступных местах.

Новые установки являются полностью отечественной разработкой. После выхода на проектную мощность в депо создадут более 2,2 тысячи новых рабочих мест.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

https://www.mos.../2299/10601050/

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