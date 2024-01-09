«Агропромкомплектация» открыла свою первую станцию осеменения животных в Рязанской области

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В первую неделю 2024 года состоялась поставка животных на площадку станции искусственного осеменения животных, которая входит в ГК «Агропромкомплектация» и расположена вблизи с. Юраково Молвинослободского сельского поселения Кораблинского района Рязанской области.

Животные завезены с тверской свиноводческой площадки Группы компаний — со свинокомплекса «Звягинский» в количестве 48 голов. По породному составу это 29 голов породы дюрок, 6 голов породы крупная белая и 13 голов породы ландрас.

Все животные здоровы, имеют племенные документы, хорошо перенесли дорогу и уже освоились на новом месте.По производственному плану семенной материал высокого качества будет поставляться на новые свинокомплексы «Поплевинский» и «Моловский», запущенные в промышленную эксплуатацию в конце 2023 года.

Открытие собственной СИО в рязанском свиноводческом кластере крайне важно для «Агропромкомплектации», ведь это, прежде всего, эффективная мера обеспечения биобезопасности своих автоматизированных ферм.

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