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Транспорт и логистика

Новые регионы получили 299 автобусов

 © government.ru

Новые регионы России получили почти триста единиц общественного транспорта российского производства по программе правительства России.

Чтобы дать устойчивость в развитии социальной и экономической сфер на новых территориях, создаются комфорт и удобство для жителей Херсонщины, Запорожья, ЛДНР. В максимально сжатые сроки куплены 299 автобусов.

Это комфортные и современные машины малого, среднего и большого класса от заводов ГАЗ, ЛиАЗ, КАвЗ и НефАЗ. Они сформируют парки общественного транспорта вместо украинского «Богдана».

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Источник: http://government.ru/news/50598/

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