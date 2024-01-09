«АвтоВАЗ» выпустил рекордное количество автомобилей за 10 лет

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АВТОВАЗ, УАЗ и ГАЗ 9 января возобновили работу после общероссийских новогодних каникул, которые проходили с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Несмотря на негативные последствия внешнего санкционного давления, АВТОВАЗ обеспечил непрерывность производства новых автомобилей и по итогам минувшего года выпустил более 374 тыс. автомобилей «Лада», что для российского бренда является рекордным показателем за последние 10 лет.

Утверждённый план производства АвтоВАЗа на 2024 год предполагает существенное наращивание объёмов выпуска автомобилей — до 500 тыс. штук.

Инвестиционная программа АвтоВАЗа на 2024 год превысит 40 млрд рублей. Согласно стратегии развития компании до 2030 года планируется сохранить лидирующее положение «Лад» на российском автомобильном рынке. Этому будет способствовать, в том числе, выпуск 12 новых моделей в различных сегментах, а также развитие партнёрских проектов.

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