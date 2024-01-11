«ЭкоНива» поставила новый рекорд по производству молока

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявляет операционные результаты за 2023 г. по основным бизнес-направлениям: молочное животноводство, переработка молока, растениеводство.

Молочное животноводство

Валовой надой в стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) достиг 1,31 млн т (2022 г.: 1,25 млн т). Группа по-прежнему остается единственным производителем в России, который перешагнул рубеж в 1 млн т молока-сырья в год. В течение 2023 г. средние надои на предприятиях «ЭкоНивы» составляли 105 000 т в месяц. Среднесуточный надой за отчетный период достиг 3440 т (2022 г.: 3261 т). Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 29,3 до 30,6 кг в физическом весе и с 30,7 до 32,0 кг в стандартном.

Прогресс молочного поголовья ГК «ЭкоНива» обусловлен оптимизацией структуры стада, постоянной работой по повышению эффективности кормления и грамотным управлением составом рационов.

Среднее поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах ГК «ЭкоНива» в отчетный период насчитывало свыше 235 300 голов (2022 г.: 222 800 голов; +5,6%), в том числе фуражного стада — более 112 500 коров (+1,1%). В октябре 2023 г. группа ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Бортниково» в Ступинском районе Московской области. Проект производственной мощностью 34 000 т сырого молока в год рассчитан на 3550 голов дойного стада и 5100 голов молодняка.

Переработка молока

В январе — декабре 2023 г. перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели 279 500 т готовой молочной продукции — это на 70% выше показателей предыдущего года (2022 г.: 164 000 т). В частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) выросло на 68% год к году и составило 265 000 т (2022 г.: 158 000 т), йогуртно-десертной группы (включая мороженое) — на 41% до 6200 т (2022 г.: 4400 т), сыров — в 7 раз, превысив 8300 т (2022 г.: 1200 т). Ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива» на конец 2023 г. включал 88 товарных позиций (SKU; 2022 г.: 79).

Рост объёмов производства обусловлен повышением операционной эффективности предприятий группы, что позволило максимально использовать их мощности. Также в первом полугодии 2023 г. «ЭкоНива» запустила производство некоторых видов полутвёрдых сыров на площадках заводов-партнёров ввиду увеличившегося спроса. Это позволило группе полностью использовать мощности сыродельного завода в с. Щучье для производства премиальных твёрдых сыров под собственным брендом.

Молочные товары «ЭкоНивы» представлены в 70 регионах России. Здесь общее число торговых точек за год увеличилось более чем в 1,5 раза и на конец отчётного периода составило 60 800 (31.12.2022 г.: 39 300). Продукция группы продается в большинстве федеральных сетей, среди которых «Магнит», «Лента», «Перекресток», «Пятёрочка», «Глобус», «О'Кей», «Ашан», Metro. Также в 2023 г. «ЭкоНива» продолжила расширять собственную розничную сеть, было открыто более 20 фирменных магазинов. Всего на конец 2023 г. под управлением группы насчитывалось 76 собственных точек.

Кроме этого группа продолжила производство продукции под торговыми марками сетей (СТМ). Её доля в общем товарообороте ГК «ЭкоНива» остается на уровне 25%.

Растениеводство и производство сахара

Сельскохозяйственный сезон 2022-2023 гг. группа оценивает как успешный, несмотря на сдвиг сроков уборки в Воронежской и Рязанской областях. Под товарные культуры было отведено более 250 000 га, урожай с которых составит 1,33 млн т в зачетном весе (2022 г.: 1,18 млн т, +13%). В частности, 690 000 т зерновых, 140 000 т зернобобовых, 62 600 т масличных и 440 000 т сахарной свеклы.

В отчётный период группа увеличила посевные площади под кормовые культуры по сравнению с 2022 г. Со 174 000 га собрано 985 000 т кормов в сухом веществе (СВ) против 831 000 т годом ранее (+19%).

Озимый сев под урожай 2024 г. стартовал в соответствии с планами в августе 2023 г. Под посевы группа отвела порядка 69 000 га.

В сентябре 2023 г. ГК «ЭкоНива» запустила собственный сахарный завод «Белсахар» в Курской области. Мощности предприятия позволяют ежесуточно перерабатывать до 2050 т сырья и выпускать в среднем 300 т готового сахара марок ТС2 и ТС3. На данный момент завод продолжает перерабатывать сахарную свеклу собственного урожая. Кроме того, предприятие принимало сырьё от других сельхозпроизводителей региона. Сезон переработки на заводе планируется завершить до конца января 2024 г.

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