Макеевский металлургический завод освоил выпуск новых видов проката

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В 2023 г. объём производства готовой продукции на прокатных станах Макеевского металлургического завода в Донецкой Народной Республике достиг рекордного уровня и превысил 700 тыс. т.

«Предприятие работало не только над выполнением плана, но и над расширением сортамента выпускаемой продукции. На проволочном стане „150“ было освоено производство трёх новых востребованных видов арматурного проката в бунтах, на сортопрокатном стане „390“ — горячекатаного арматурного проката по ГОСТ 5781 и, наконец, была выпущена опытная прокатка новых арматурных профилей.

В 2024 г. завод будет решать ещё более масштабные задачи по выпуску металлопроката и освоению новых рынков», — рассказывает управляющий ММЗ Андрей Лаверченко.

ММЗ входит в состав созданного в середине 2021 г. ООО «Южный горно-металлургический комплекс», включающего также Алчевский металлургический комбинат (АМК), Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ), Стахановский завод ферросплавов (СЗФ), Ясиновский коксохимический завод (ЯКХЗ), «Макеевкокс» и Комсомольское рудоуправление (КРУ).

ММЗ является филиалом ЕМЗ, предприятия с полным технологическим циклом и поставщика сырья для ММЗ, и специализируется на выпуске катанки, арматуры и углового проката.

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