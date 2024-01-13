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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Модернизированный цех по переработке рыбы запущен в Башкирии

 © rus.coop

В селе Толбазы Аургазинского района Башкирии открыт новый цех по переработке рыбы. Проект, реализованный в короткие сроки, обещает значительно увеличить объемы производства рыбных продуктов в регионе.

С начала работ в июле 2023 года цех претерпел значительные изменения. Реконструкция и модернизация, занявшие всего четыре месяца, стали возможными благодаря инвестициям в размере 14 миллионов рублей.

На предприятии создано дополнительно 5 рабочих мест. В дальнейшем предприятие планирует увеличить объём производства и создать ещё 3 рабочих места.

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Источник: https://trade.bashkortostan.ru/presscenter/news/594109/

пищевая промышленность, Башкирия
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    14.01.2413:45:20

    Столько интересных и вкусных продуктов можно производить из рыбы. Не только черную и красную икру или консервы.

    В СССР и потом в России это направление было слабо развито — кроме выше упомянутых.

    Теперь наверстывают это — капиталовложения здесь не такие большие, но эффект серьезный!

    #1275615
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