Новый спортивный объект появился в Сафакулевском округе Курганской области

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Накануне Рождества в селе Яланское Сафакулевского округа открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает Сафакулевская районная газета «Трудовая слава ». Построил его индивидуальный предприниматель Александр Шарапов.

Здание в 700 кв. метров построено за год и поражает своими масштабами. Внутри — огромный спортивный зал, раздевалки с душевыми, зона отдыха на втором этаже с телевизором и чайной.

Открытие ФОКа состоялось 6 января, накануне Рождества.

Начал работу комплекс с межокружных соревнований по настольному теннису на Кубок Урожая. Участниками стали спортсмены и гости не только из Курганской области, но и из других регионов.

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