В Старом Осколе Белгородской области открылся спорткомплекс игровых видов спорта «Георгиевский»

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2023 год закончился для Старого Оскола важным событием — открытием нового спортивного комплекса «Георгиевский». В 2022 году старооскольская команда заняла первое место в губернаторской эстафете и получила сертификат на его строительство.

Спортивный объект расположился в микрорайоне Дубрава. Он включает в себя большой игровой зал с профессиональным напольным покрытием, борцовский зал с возможностью занятий другими видами спорта, современную беговую дорожку с автономным освещением. Для спортсменов предусмотрены гардероб, медицинский кабинет, удобные раздевалки, санузлы и душевые. Также есть комфортные кабинеты для тренеров и судей. Для маломобильных групп населения сделан лифт между первым и вторым этажами.

В спорткомплексе «Георгиевский» юные спортсмены смогут заниматься баскетболом, волейболом, лёгкой атлетикой, вольной борьбой, настольным теннисом и другими видами спорта. Тренировочный процесс начнётся уже со следующей недели.

© static.mk.ru

© static.mk.ru

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