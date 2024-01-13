В херсонские больницы передали 32 автомобиля медицинской службы

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Медицинские учреждения Херсонской области получили 32 новых автомобиля «Нива» повышенной проходимости.

Новые «Нивы» задействуют для обслуживания на дому младенцев, маломобильных граждан, инвалидов, транспортировки пациентов, эвакуации пострадавших. Особенно важно это для людей, проживающих в труднодоступных населённых пунктах.

Также неврологическое и кардиологическое отделения Генической центральной районной больницы получили 281 единицу оборудования

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