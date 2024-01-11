Новую птицефабрику открыли на западе Челябинской области

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В Миньяре открыли новое агропредприятие. Здесь выращивают кур и подумывают о том, как начать производить яйцо. Пока удалось трудоустроить полсотни человек.

Небольшое предприятие, созданное летом 2023 года, имеет большие планы, и для этого есть все основания составить конкуренцию на рынке полуфабрикатов из птицы.

Пока здесь выращивают до 8 тысяч кур. Конечно, это не соизмеримо с объемами ведущих птицефабрик. Но одна из задач руководства миньярского карьера (именно здесь придумали открыть небольшое агропроизводство) — это создание рабочих мест.

Сейчас здесь трудится 55 человек. В будущем обещают трудоустроить еще больше. Перспективы, озвученные руководителем мини-птицефабрики, на самом деле, впечатляют.

«Строительство двух новых птичников из восьми, которые будут располагаться на этой площадке, емкость одного птичника будет составлять порядка 30 тысяч голов», — говорит руководитель предприятия Игорь Лядков.

Итого 240 тысяч голов. А это уже масштаб. Тем более, бройлеры имеют свойство быстро набирать вес.

«Птицы растут очень быстро, кормят их тут на убой, как говорится, в прямом и переносном смысле, 40-38 дней — и отправляют уже на переработку, также есть корнишоны, которые выращиваются в течение трех недель», — отмечает корреспондент Андрей Дубынин.

Еще до открытия птицефабрики в 2023 году в течение двух лет здесь отрабатывали технологии, искали рынки сбыта и пути развития. Корма решили закупать в своем регионе.

Охранять тут есть что. Ассортимент продукции расширяется. Основной упор предприятие делает на экологически чистый продукт — говорят, работают без применения антибиотиков. Поэтому приставка эко — это не просто аббревиатура, это забота о здоровье человека.

«Достигаем мы это тем, что наша птица не подвергается различного рода химическому воздействию, кормление птицы осуществляется экологически чистыми продуктами, безо всяких биологических, минеральных добавок», — комментирует руководитель предприятия Игорь Лядков.

Стоит заметить, что количество заявок на поставки продукции растет. Это подстегивает руководство быстрее ввести в эксплуатацию современные птичники. А глядя на ситуацию с дефицитом яйца, здесь подумывают заняться и этим направлением.

https://vk.com/...38220203_732260

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