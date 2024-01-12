В Тайшетском районе Приангарья построена новая школа-сад

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В селе Старый Акульшет Тайшетского района построена школа-сад на 120 мест: 80 — для школьников, 40 — для дошкольников. Здание разделено на три блока. В одном расположена школа, во втором — садик, в третьем — пищеблок. Совмещенных помещений для школьников и детсадовцев не предусмотрено, территории для физкультурных занятий и прогулок раздельные. В образовательном учреждении расположен медицинский блок, спортивный и обеденный залы, актовый зал на 60 посадочных мест и библиотека. Классы для занятий оснащены мультимедийными видеопроекторами и интерактивными досками. В лабораториях физики и химии установлены лабораторные столы с подводкой холодной и горячей воды. Здание нового образовательного учреждения возведено по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Финансирование объекта составило более полумиллиарда рублей из областного и местного бюджетов.

© www.ogirk.ru

© www.ogirk.ru

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