В Дубне запустили производство автомобильных подшипников

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Созданный в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» Завод автомобильных подшипников № 1 выпустил первую партию подшипников (1000 штук). Событие произошло в конце 2023 года, сообщили о нем только сейчас.

План на 2024-й — произвести 200 тысяч деталей.

Инвестиции в площадку составили 200 млн рублей. На предприятии уже смонтировали вертикальный центр двусторонней плоской шлифовки, который используется для скоростной шлифовки торцов подшипников. Организована лаборатория проверки качества.

Первая очередь предприятия занимает площадь 1,5 тысячи кв. м, вторую начнут создавать в течение года.

С 2025-го завод сможет производить до 380 тысяч подшипников, основная их часть будет идти на вторичный рынок.

https://www.dub...dshipnikov.html

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