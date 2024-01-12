В Якутске открыли новый спортивный зал с тиром

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29 декабря 2023 года состоялось торжественная церемония открытия спортивного зала с тиром в Центре профессиональной подготовки МВД по Республике Саха (Якутия).

Строительство объекта профинансировано из госбюджета республики в рамках Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2020-2024 годы».

На первом этаже спортивного зала расположены 25-метровый тир с пятью огневыми рубежами, комната врача, класс огневой подготовки, раздевалки, санузлы. На втором этаже — спортивный и тренажерный залы и класс преподавателей. Кабинеты оборудованы компьютерной техникой, мебелью, спортивным инвентарем.

В Центре профессиональной подготовки МВД по РС(Я) реализуется 21 программа, из них 6 для вновь поступивших в полицию и 15 для повышения квалификации. За год здесь подготовку проходят от 500 до 700 сотрудников МВД и Росгвардии.

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