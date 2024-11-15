По Тихоокеанской железной дороге прошел первый грузовой состав

По Тихоокеанской железной дороге прошел первый грузовой составСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива «Синара — транспортные машины» (СТМ).
Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря.
«Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ — ред.)», — говорится в сообщении.
Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр — от станции Эльга до порта на мысе Манорский.
Строительством ТЖД занималась УК «Элси». Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем — примерно в 146 миллиардов.
Фото и подробности:
https://dzen.ru...y6e8nfhKC1gVvmh
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15.11.2412:03:11