По Тихоокеанской железной дороге прошел первый грузовой состав

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Тепловоз провел первый грузовой состав по построенной частной Тихоокеанской железной дороге (ТЖД), которая простирается от месторождения в Якутии до порта в Хабаровском крае, сообщила головная компания производителя локомотива «Синара — транспортные машины» (СТМ).

Прокладка железнодорожного полотна на всем протяжении ТЖД завершилась недавно, полный ввод в эксплуатацию намечен на следующий год. Это однопутная линия с 18 разъездами. Частная железная дорога соединит угольные месторождения Якутии и новый строящийся порт на берегу Охотского моря.

© avatars.dzeninfra.ru

«Первый грузовой состав проехал по всей линии ТЖД. Провел его тепловоз ТЭМ14 производства ЛТЗ (Людиновский тепловозостроительный завод, входит в СТМ — ред.)», — говорится в сообщении.

Первая поездка была тест-драйвом. Состав из 20 полувагонов с углем и двух пассажирских вагонов сопровождения проехал 531 километр — от станции Эльга до порта на мысе Манорский.

Строительством ТЖД занималась УК «Элси». Стоимость дороги первоначально оценивалась в сумму свыше 97 миллиардов рублей, затем — примерно в 146 миллиардов.

Фото и подробности:

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