«Калашников»: производство станков выросло на 65%

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Дивизион станкостроения АО «Концерн «Калашников» выпустил 126 единиц продукции промышленного характера, в том числе 48 станков 250ИТВМ, что на 65% больше, чем в 2022 году.

В рамках программы импортозамещения изготовлено 27 высокоточных шпинделей для крупных предприятий России. Ранее данные изделия закупались в Италии. На производстве организован новый участок, где проводится капитальный ремонт станков с ЧПУ. Впервые были заключены и успешно выполнены контракты по изготовлению шарико-винтовых передач и лазерной наплавке на гибридном обрабатывающем центре IZH H600.

Дивизион инструментального производства концерна в 2023 году достиг рекордных показателей: общий объем выпуска изделий вырос на 28% по сравнению с 2022 годом. Дивизион своевременно и полностью обеспечил оружейное производство средствами технологического оснащения под выпуск новых изделий — снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) и усовершенствованного автомата АК-12 образца 2023 года, а также изготовил и отгрузил продукцию по лицензионному контракту. Средняя выработка на одного рабочего в дивизионе выросла на 26% в сравнении с 2022 годом.

Идея подсказана камрадом Jorjio774

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