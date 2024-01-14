Товарооборот России с Китаем в 2023 году вырос на 26%

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Россия и Китай достигли и значительно превзошли рубеж товарооборота, установленный лидерами двух стран. По итогам 2023 года он составил более 1,7 трлн юаней или более 21 трлн рублей.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР экспорт товаров из Китая в Россию в 2023 году увеличился на 46,9%, импорт их России вырос на 12,7%.

95% платежей осуществляется в национальный валютах.

Товарооборот двух стран растёт почти каждый месяц. Так, в декабре 2023 года объём взаимной торговли увеличился на 1,8% по сравнению с ноябрем.

В 2023 году Россия поставила в КНР товаров на 11,5 трлн рублей. По стоимости основная часть импортируемых Китаем из России товаров приходится на сырье: энергоносители (нефть, природный газ и уголь), металлы, древесину.

КНР ввозит в Россию автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры, компьютеры.

В 2022 году товарооборот между Россией и КНР также был рекордным: он вырос на 29,3% по сравнению с 2021 годом.

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