В Подмосковье запустили новое производство автошампуней и средств для мытья посуды

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На территории технопарка «Королев», управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области (КРМО), запустили производство бытовой и промышленной химии. В городском округе Королев компания «Сож Синтез» будет производить все виды моющих средств — от мытья посуды до автошампуней.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более 20 млн рублей. На новом производстве будет создано не менее 20 рабочих мест. Сейчас на производственной площадке в городском округе Королев запущено производство тестовых партий, до конца I квартала компания планирует выйти на проектную мощность», — рассказали в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области .

На первом этапе на предприятии запустили производство жидкого мыла и средств для мытья посуды. В дальнейшем инвестор планирует наладить производство еще 25 наименований продукции, в том числе профессиональные чистящие средства для гостиниц, антифриз без метанола и чистящие средства для применения на предприятиях пищевой промышленности. Фасовать продукцию планируют в пятилитровые упаковки.

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