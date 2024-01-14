В новых регионах собрано 4,8 млн тонн зерна в прошлом году

© zp-news.ru

Как сообщили в Правительстве России в 2023 году на Донбассе и в Новоросии в 2023 году собрали 4,8 млн тонн: «Мы с первых дней обеспечивали в новых регионах фактически реализацию всей большой госпрограммы по развитию сельского хозяйства: и с точки зрения поддержки поставок техники, и с точки зрения обеспеченности минеральными удобрения, и меры поддержки по льготному кредитованию, и даже обеспечение занятости».

Государственная поддержка аграриям оказывалась прежде всего по производству хлеба, молока, овощей и зерновых. Первоочередные направления помощи были согласованы с региональными властями.

Больше всего зерна собрано в Запорожской области — 1,8 млн тонн.

В Херсонской области собрано около 1,5 млн тонн.

В 2023 году в ДНР был собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и технических культур, собран 1 млн тонн.

https://radiosp...1918022729.html

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.