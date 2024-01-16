АО «НПО Энергомаш»: 17 космических пусков 2023 году

В 2023 году специалисты сопровождения лётных испытаний АО «НПО Энергомаш» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») осуществили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей с двигателями разработки НПО Энергомаш на космодромах России.

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Основная задача специалистов предприятия заключалась в контроле выполнения работ по подготовке двигателей согласно инструкциям по эксплуатации, выявлении несоответствий, оперативном решении технических вопросов при возникновении нештатных ситуаций.

Каждый этап подготовки начинался за 3 недели до пуска и включал в себя комплекс работ: пневмоиспытания, электроиспытания, автономные и комплексные испытания двигателей в составе ракет-носителей на техническом комплексе, проведение аналогичных работ на стартовом комплексе, а также сопровождение пуска с анализом телеметрической информации в вычислительном комплексе.

«Многолетний опыт специалистов Энергомаша позволяет решать технические вопросы по эксплуатации двигателей, требующие глубоких знаний их конструкции, а также связанные с анализом телеметрической информации вопросы, требующие знаний физических процессов в двигателях, работы средств измерений и аналитических навыков при работе со статистическими данными», — рассказал начальник сектора сопровождения летных испытаний НПО Энергомаш Дмитрий Вараев.

Справка: В пусках 2023 года на 15 ракетах-носителях (РН) «Союз-2.1а» и РН «Союз-2.1б», 2 РН «Протон-М» были использованы 87 жидкостных ракетных двигателей разработки НПО Энергомаш: 75 РД-107А/108А и 12 РД-276.

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