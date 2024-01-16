АО «НИИ стали» в 2023 году: итоги

По итогам 2023 года АО «НИИ стали» увеличило объем выполненных работ, в том числе по гособоронзаказу, в три раза в сравнении с 2022 годом.

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Для реализации ГОЗ было создано несколько новых производственных участков, вдвое расширено специализированное производство.

Принят на вооружение комплекс динамической защиты для БМП-3 и организовано его серийное производство.

Дан старт серийному освоению комплекса средств снижения заметности для танков Т-90М, Т-80 БВМ и Т-72Б3, продолжена разработка этого комплекса для другой военной техники. Налажен серийный выпуск новых элементов динамической защиты, в том числе 4С24, 4С25. В целом, НИИ Стали ведет более 40 НИОКР по тематике, связанной с повышением защищенности боевой танковой военной техники.

Освоена новая продуктовая ниша, в рамках которой заключаются договоры на разработку и производство дополнительной противоосколочной защиты на небронированную спецтехнику для ряда российских силовых структур.

По направлению гражданской продукции запущены в серию два новых изделия — противоосколочное одеяло «Эгида» и титановый шлем «Эльбрус-Т», спрос на которые постоянно увеличивается.

Завершена поставка продукции по двум зарубежным контрактам в дружественные государства. Начата работа по заключению новых контрактов на поставку продукции НИИ Стали в ряд дружественных стран.

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