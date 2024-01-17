Автобусы НЕФАЗ для Копейска

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«КАМАЗ» поставил новые экологически чистые автобусы НЕФАЗ в адрес Копейского городского округа (Челябинская область). В январе автобусы вышли на городские маршруты.

В общей сложности «КАМАЗ» поставил десять газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57.

Правительство проводит системную работу в регионах по созданию комфортных условий для жизни граждан. Отметим, автобусы для Копейска закуплены в рамках программы специальных казначейских кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, которая была запущена в 2023 году. Благодаря этой программе российские регионы могут получить кредитные средства на срок до 15 лет под 3% годовых. При этом основной долг они начнут выплачивать только с третьего года пользования средствами. Объём финансирования программы составляет 190 млрд рублей, из них 50 млрд рублей направлено на обновление общественного транспорта, в том числе на закупку новых автобусов.

Рестайлинговый автобус НЕФАЗ-5299-40-57 входит в число наиболее востребованных моделей в регионах России. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 95 человек, есть тридцать мест для сидения. Среди дополнительных опций — кондиционер с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, бегущая строка в салоне, USB розетки, Wi-Fi, система подсчёта пассажиропотока и бесконтактной оплаты проезда.

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