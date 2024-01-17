В Калининграде открылся новый корпус школы № 50 на 900 мест

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В новом корпусе оборудованы 32 учебных кабинета, различные аудитории и помещения для занятий спортом и творчеством. На территории размещены сооружения физкультурно-спортивного направления для занятий различными видами спорта. Около образовательного учреждения организована большая парковка для безопасной посадки и высадки детей.

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