В Калининграде открылся новый корпус школы № 50 на 900 мест
В новом корпусе оборудованы 32 учебных кабинета, различные аудитории и помещения для занятий спортом и творчеством. На территории размещены сооружения физкультурно-спортивного направления для занятий различными видами спорта. Около образовательного учреждения организована большая парковка для безопасной посадки и высадки детей.
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Источник: https://kaliningradfirst.ru/341428
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