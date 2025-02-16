В Калининграде открыли новый корпус школы-интерната № 1

© kgd.ru

Корпус рассчитан на 221 место. Здание спроектировали с учётом потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В корпусе оборудовали пандусы, подъёмники, лифты и специализированные туалетные комнаты.

Центром здания является рекреация, выполненная в виде амфитеатра, который служит удобным местом общего сбора для проведения утренних линеек, встреч с гостями и других мероприятий. Вся инфраструктура корпуса поделена на блоки, каждый из которых выполняет свою целевую задачу.

В блоке профессионального обучения оборудовали мастерские: слесарную, столярную, швейную, штукатурно-малярную, ландшафтного дизайна и кухонного дела. В нём также обустроили кабинеты для валяния, мыловарения, свечного дела. Кроме того, там создали квартиру сопровождаемого проживания и комнату для ранней профессиональной ориентации.

© kgd.ru

В блоке первой ступени обучения и коррекционно-развивающих занятий оборудовали классы для детей с лёгкими интеллектуальными и тяжёлыми множественными нарушениями развития. Рекреацию наполнили оборудованием для сенсорно-моторной интеграции. В блоке второй ступени обучения расположились учебные кабинеты.

В здании также обустроили медицинский блок и столовую. На территории школы выполнили озеленение, оборудовали зоны отдыха, игровые и прогулочные площадки.

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

© kgd.ru

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