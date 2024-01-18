В югорском селе открылся новый детский сад

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Новый детский сад открылся в селе Половинка Кондинского района. Его общая площадь превышает 500 квадратных метров. Он рассчитан на 45 мест. Дошкольное учреждение оснащено всем необходимым для качественной и эффективной организации образовательного процесса. Так, в детском саду создано 2 просторные групповые ячейки для воспитанников от 1,5 до 3 лет. Здесь имеются современные компьютеры, интерактивные доски в группах, мультимедийная установка, музыкально-спортивный зал.

В детском саду действуют кабинет учителя-логопеда, медицинский блок с изолятором и прививочным кабинетом. Также созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья: установлены пандус, заниженные пороги, оборудованы санитарные комнаты со специальными приспособлениями.

Помимо этого, проведено благоустройство прилегающей территории, на которой установлены игровые и спортивные площадки, имеющие мягкое травмобезопасное покрытие из резиновой крошки, тротуары вымощены плиткой.

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