Детский сад «Умка» открылся в Нефтеюганске
В Нефтеюганске в 17 микрорайоне начал работу детский сад «Умка». Объект площадью практически 2 тысячи квадратных метров примет до 120 детей в возрасте от 2 до 7 лет. На сегодняшний день здание оснащено современной мебелью. Для развития детей в групповых помещениях предусмотрены центры активности, где воспитанники могут заниматься творчеством, развивать речь и сенсорное восприятие. Также здесь появились шахматный и компьютерный классы, комната легоконструирования и робототехники, изостудия, физкультурный и музыкальный залы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0