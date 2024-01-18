На космодроме Восточный началась подготовка к первому пуску ракеты-носителя «Ангара-А5»

На унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к подготовке ракеты-носителя «Ангара-А5» к первому пуску.

© www.roscosmos.ru

Специалисты проводят полную проверку комплектности и работоспособности технологических систем и технического комплекса перед сборкой и испытаниями, а также последовательности выполнения технологических операций и стыкуемости составных частей ракеты-носителя.

Начинаются автономные проверки блоков ракеты-носителя.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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