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На космодроме Восточный началась подготовка к первому пуску ракеты-носителя «Ангара-А5»

На унифицированном техническом комплексе космодрома Восточный специалисты Космического центра «Восточный» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») приступили к подготовке ракеты-носителя «Ангара-А5» к первому пуску.

 © www.roscosmos.ru

Специалисты проводят полную проверку комплектности и работоспособности технологических систем и технического комплекса перед сборкой и испытаниями, а также последовательности выполнения технологических операций и стыкуемости составных частей ракеты-носителя.

Начинаются автономные проверки блоков ракеты-носителя.

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

 © www.roscosmos.ru

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Источник: https://www.roscosmos.ru/40133/

космонавтика, подготовка к первому пуску, Ангара-А5, Роскосмос, Восточный
  • Нет аватара senima56
    18.01.2417:42:18

    Давно ждём этот пуск «Ангары-5» с «Восточного»! Успехов нашим специалистам космической отрасли!      

    #1275914
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