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Город уникален сразу по нескольким параметрам. С точки зрения географии — это единственный в мире город на Полярном круге. Здесь есть памятник паровозу, но нет железной дороги. Вантовый мост с одним наклонным пилоном, у которого также нет аналогов в мире. А в 2023 году одну из рек в Салехарде переименовали — это тоже исключительная ситуация.

Салехард расположен на берегу Оби, недалеко от её впадения в Карское море, которое является частью Северного Ледовитого океана. До Москвы отсюда около 2000 км, а до Северного Полюса — 2600 км. Зимой температура в Салехарде иногда опускается до -50°С, а летом редко поднимается выше +20°С. С 7 июня по 7 июля здесь продолжается полярный день, а 5 месяцев идут «сумеречные ночи», когда солнце только немного опускается за горизонт.

Город основали казаки в 1595 году — изначально это была крепость, самая северная в то время. Сначала место называлось Обдорская крепость, затем она стала заставой, превратилась в посёлок Обдорск, а в 1933 году поменялось и название — так появился Салехард, «город на мысе». Сейчас в Салехарде живёт почти 50 тысяч человек. Это столица ЯНАО, хотя в округе есть города, в которых население вдвое больше.

1. Стела «66 параллель» — символ расположения Салехарда на Полярном круге. Первый монумент построили в 1980 году, но в 2003 году перенесли — оказалось, что он установлен не совсем точно. В итоге новую стелу построили на шоссе «Аэропорт — Салехард» (улица Броднева). Это место тоже не на 100% совпадает с географической линией — памятник находится на широте 66°33′3″, а Полярный круг — на 66°33′44′′.

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2. Салехард расположен на мысе, на берегу Оби. До города река идёт почти точно на север, а после Салехарда резко поворачивает на восток, несколько раз пересекает Северный Полярный круг и вливается в Обскую губу, которая выходит в Карское море и Северный Ледовитый океан.

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3. Река Преображенка — бывшая Шайтанка. Та самая река, которую переименовали в 2023 году. Дело в том, что на берегу построили кафедральный комплекс, недалеко соборная мечеть города — поэтому реке решили дать новое имя. В городе провели голосование. Большая часть жителей была против переименования, но 18 марта 2023 года Шайтанка всё же стала Преображенкой.

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4. Вантовый мост «Факел» в Салехарде — необычное архитектурное сооружение. Единственный пилон моста выполнен с сильным наклоном — 15°. «Факел» — это въездные ворота в город, которые прибывают из аэропорта Салехарда.

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5. В верхней части моста «Факел» работает ресторан «Panorama» — отсюда открывается хороший вид на город. Ресторан трёхэтажный — на первом расположена кухня, на втором банкетный зал, на третьем — караоке. Для подъёма в ресторан на пилоне есть лифты со стеклянными обзорными кабинами.

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6. Длина моста — 169,5 метра, высота — 100 метров. В верхней части пилона находится символическое изображение пылающего газового факела — конус в золотой решётке. Благодаря ему мост получил своё название.

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7. Проект моста «Факел» занял третье место на международном фестивале «Зодчество 2005». В мире нет аналогов этому мосту в виде гигантского факела.

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8. Центр Салехарда.

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9. Улица Свердлова в Салехарде. До 1929 называлась улицей Троцкого.

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10. Администрация Салехарда.

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11. Улица Чубынина. Это учёный, который всю жизнь исследовал агрономию и метеорологию на Крайнем Севере. Именно он доказал, что в Заполярье можно выращивать овощи, благодаря ему в городе организовали сельскохозяйственный комбинат с овощным хозяйством и молочной фермой.

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12. Муралы на домах в Салехарде. На одном нарисован атомный ледокол «Ямал», который совершил более 40 рейсов на Северный полюс. На другом — путешественник, покоряющий ямальские просторы. На третьем — мамонт среди глыб льда. Муралы в Салехарде начали появляться в 2012 году и с каждым годом их становится больше. Сейчас в городе более 30 объектов с такими украшениями.

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13. В городе действует екатеринбургское время, разница с Москвой составляет +2 часа.

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14. Администрация Салехарда. Из-за конусов на здании некоторые местные жители называют его «горой гоблинов».

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15. Светодиодный интерактивный термометр в Салехарде. Шкала показывает температуру от -50 С° до + 40 С°. На изготовление ушло 26 тысяч светодиодов, корпуса деталей сделаны из алюминия. Высота термометра больше 22 метров, ширина — 3м, а вес — около 600 кг.

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16. Историческая часть города. Именно здесь находился посёлок Обдорск.

© img.geliophoto.com

17. Обдорский острог — восстановленная крепость. Изначально острог был нужен, чтобы контролировать передвижение товаров на пути в крупнейший, по тем временам, центр ярмарочной торговли за Полярным кругом — Мангазею. Но со временем крепость стала не нужна, военный гарнизон расформировали, а обветшалые стены и башни снесли.

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18. Обдорский острог начали заново отстраивать в 1992 году — в точности по историческим документам. Это уникальный историко-архитектурный комплекс древнерусского деревянного зодчества — в нём сохранили облик форпоста Российского государства 1500-х годов.

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19. Храм в честь иконы Божьей матери «Всех скорбящих радость» в Салехарде. Это деревянная церковь с отдельно стоящей шатровой колокольней, которую построили в 2007 году в музее «Обдорский острог». Раньше на этом месте тоже был храм — скорее всего, его возводили одновременно с острогом.

© img.geliophoto.com

20. Никольская башня — главная в Обдорском остроге. Раньше все проезжие крепостные башни освящались в честь святых или в память о церковных преданиях.

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21. Городской парк Салехарда — одно из немногих мест в городе с высокими деревьями. Лиственницы и ели такой высоты нетипичны для северных широт.

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22. Когда-то на месте парка была большая яма для мусора — «Грязный лог». Затем яму засыпали, место облагородили, высадили деревья.

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23. Городской парк.

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24. Храм святых апостолов Петра и Павла в Салехарде построили в 1893 году — это старейшая церковь в регионе. Храм построили из кирпича, потому что доставить сюда дерево в то время было дороже, чем изготовить кирпич на месте. В 1930-х из храма сделали общежитие, затем овощехранилище. В 1990-х церковь вернули верующим.

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25. Епархиальное управление.

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26.

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27. Собор Преображения Господня — самый большой храм Арктики.

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28. Это одно из самых масштабных сооружений на Ямале — по высоте почти как двадцатиэтажный дом.

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29. В центре соборной площади установлена пятиметровая бронзовая фигура Архангела Михаила. Ангел с нимбом и крыльями за спиной облачён в античные доспехи, держит в руках меч и православный крест.

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30. Архитектура храма выполнена в форме круга с пятью куполами. Украшения нижнего храма сделаны из массива дуба в древнерусском стиле. Верхний храм оформлен известными византийскими прототипами, наполненными христианской символикой.

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31. Самый большой храм Арктики сможет вместить в себя около 800 прихожан.

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32. Из-за вечной мерзлоты при строительстве использовали буронабивные сваи с заглублением до 32 метров.

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33. Панорама Салехарда с высоты.

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34. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. Перед зданием установили фонтан «Земля» в виде трёх ангелов со стеклянными крыльями. Ангелы держат хрустальный шар, который символизирует нашу планету.

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35. Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

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36. Северное сияние в Салехарде — довольно частое явление, особенно в периоды повышенной солнечной активности. Его можно увидеть и летом, и осенью, и зимой. Однако любоваться сиянием лучше за несколько километров от города — там, где нет искусственных источников освещения.

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37. Вантовый мост «Факел».

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38. Один из муралов изображает легендарные ямальские консервы — «Ряпушка», «Печень налима», «Сырок в желе». Мурал выполнен на резервуаре «Салехардэнерго».

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39. Стрит-арт «Медведь» — в шарфе и шапке с северным орнаментом.

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40. Строящийся микрорайон Обдорский.

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41. Мемориал «501-я стройка». Паровоз-памятник Эм 711-26 посвящён строителям участка полярной железнодорожной магистрали. Дорогу строили более 80 тысяч человек, в основном заключённые. Железнодорожные пути так и не были проложены.

© img.geliophoto.com

42. Салехардский порт — жизненно необходимое предприятие для Ямала. По воде перевозят нефтепродукты и уголь, доставляют трубы для обустройства газовых месторождений, а также завозят продукты, медикаменты и топливо в отдалённые населённые пункты.

© img.geliophoto.com

43. Важную роль в работе порта играют плавучие краны. С их помощью можно разгружать суда в любом населённом пункте ЯНАО, даже если там нет оборудованного причала.

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© img.geliophoto.com

45. Симметричный ансамбль в конце улицы Чубынина. Здесь хорошо заметна особенность всех домов, возводимых в условиях вечной мерзлоты, — высокий первый этаж. Из-за тепла от квартир и коммуникаций верхний слой грунта может оттаять, а фундамент — осесть, поэтому все капитальные здания здесь строят на сваях. Так между землёй и постройкой остаётся пространство для естественной вентиляции. На последнем этапе строительства его просто закрывают по периметру.

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46. Улица Республики. В 1918 году эта улица символично образовалась из Туземной и Царской.

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47. Центр национальных культур Салехарда существует уже более 95 лет. Много этнических коллективов, которые иногда участвуют самобытные фестивали.

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48. Улица Матросова.

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49. Новая детская площадка.

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50. Офис ТПП «Ямалнефтегаз» компании «Лукойл». Предприятие обрабатывает несколько газовых месторождений.

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51. Плотный снежный покров в Салехарде лежит до 200 дней в году. Среднегодовая температура воздуха здесь составляет −5,7°C, а в особенно суровые зимы столбик термометра может опускаться ниже -50°C.

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52. Мост «Факел».

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53. Собор Преображения Господня.

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54. Ямальский многопрофильный колледж. Многопрофильный — потому что занимается подготовкой специалистов более чем по сорока направлениям.

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55. У туристов в Салехарде есть уникальная возможность — пересечь линию Северного полярного круга. Если гулять с экскурсией, то можно и сертификат об этом получить.

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56. Администрация ЯНАО.

© img.geliophoto.com

57. Салехард известен как город на Полярном круге. Жители несколько веков даже не знали об уникальном расположении этого места, но сейчас это стало одной из главных достопримечательностей города — наравне с уникальным вантовым мостом и восстановленной древней крепостью и самым большим в Арктике собором.

© img.geliophoto.com

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