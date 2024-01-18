Ремоторизация тракторов Buhler Versatile 2375 двигателем ЯМЗ-7511

Продолжаем ремоторизацию импортной техники отечественными дизельными моторами. Тема не теряет актуальности из-за большого количества завезенных в Россию машин, которые требуется поддерживать в рабочем состоянии. Новая разработка — замена двигателя Cummins канадского трактора Buhler 2375 на дизель ЯМЗ . Торговая марка Buhler на сегодняшний день принадлежит компании Ростсельмаш (РСМ), аналогичные трактору 2375 сельскохозяйственные машины выпускаются в Ростове-на-Дону, но американский двигатель для них больше не доступен. Двигатель ЯМЗ-7511 для трактора Buhler 2375 © yarmotor.com

Наши инженеры ранее разработали комплекты переоборудования для тракторов Buhler Versatile моделей 2373, 2425 и 2435, с использованием двигателей ТМЗ. На тракторах Buhler Versatile 535 был использован двигатель ЯМЗ-240НМ2, обычно применяемый на самосвалах БелАЗ.

Особенность новой разработки в том, что V-образные восьмицилиндровые моторы ЯМЗ, в отличии от ТМЗ, не имеют привода, от которого можно задействовать аксиально-плунжерный насос управляющий системами трактора. Для упрощения конструкции, изначально планировали использовать один из существующих РПН (редуктор привода насосов) отечественных тракторов. В последующем отказались от этой идеи, так как РПН был излишне толстым, что делало наклон карданного вала, идущего от мотора к трансмиссии чрезмерным. Был спроектирован и изготовлен оригинальный привод аксиального насоса, который позволяет эффективно использовать имеющееся подкапотное пространство.

Для силовой установки выбран хорошо известный двигатель ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. и крутящим моментом 1715 Н.м при 1100-1300 оборотах. Комплект из дизеля и привода успешно прошел полевые испытания.

В ближайшее время, мы расскажем о новых к адаптации двигателей ЯМЗ на 3 модели сельскохозяйственных тракторов New Holland. Для данных тракторов взяты, как хорошо известный ЯМЗ-7511, так и самые современные восьмицилиндровые V-образные моторы ЯМЗ, мощностью 530 л.с.

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