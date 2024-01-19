ОСК в 2023 году сдала рекордное количество гражданских судов

Предприятия Объединенной судостроительной корпорации за 2023 год передали заказчикам рекордное количество судов — 25 единиц.

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Рыболовецкую флотилию пополнили 8 судов, построенные в Санкт-Петербурге, Выборге и Хабаровске: 2 больших морозильных рыболовных траулера проекта СТ-192 «Механик Маслак» и «Механик Сизов», морозильный траулер-процессор проекта 170701 «Капитан Соколов», 2 траулера-процессора проектов КМТ01 и КМТ02 «Белое море» и «Дмитрий Кожарский», 2 краболова проекта 03141 «Омолон» и «Кедон», краболов проекта КСП01 «Вайгач».

Нижегородские корабелы передали заказчику 9 cухогрузов проекта RSD59, и сейчас они формируют основу современного грузового флота страны.

Прошедшим летом по водным артериям Северной столицы уже курсировали переданные петербуржскими корабелами в эксплуатацию скоростные пассажирские катамараны проекта 04580 «Котлин» «Форт Кроншлот» и «Форт Пётр I».

Амурские корабелы построили для гражданского флота страны автомобильно-железнодорожный паром проекта CNF11CPD «Александр Деев» для эксплуатации на Дальнем Востоке.

Корабелы южных судостроительных предприятий ОСК закончили строительство и передали заказчику 2 танкера-химовоза проектов RST25/7 и 00216М, трёхпалубный пассажирский круизный речной колёсный дизель-электрический теплоход проекта ПКС-180 «Золотое кольцо», земснаряд с роторным рыхлителем проекта 93.159 и спасательный катер-бонопостановщик проекта А40-2Б.

В 2024 году корпорация намерена передать заказчикам 36 судов гражданского назначения.

В прошлом году предприятия ОСК не только передавали суда заказчикам, но и начали строить новые. В Северной столице состоялась закладка второй пары скоростных пассажирских катамаранов проекта «Котлин» — «Форт Александр Первый» и «Форт Тотлебен» и первой пары экскурсионно-прогулочных судов проекта «Соммерс» — «Бастион» и «Равелин». В рамках программы по обновлению речного флота на нижегородском заводе корпорации заложили три круизных лайнера проекта 00840 «Карелия». На одном из предприятий южного кластера ОСК началось строительство сухогрузных судов (контейнеровозов) проекта 00108, в Калининграде заложили многофункциональное аварийно-спасательное судно ледового класса проекта MPSV06М «Анадырь», а корабелы Петербурга приступили к резке металла нового уникального научно-экспедиционного судна «Иван Фролов».

В 2023 году продолжались работы на заказах, заложенных ранее: достройка на воде четвертого универсального атомного ледокола «Якутия», насыщение секциями корпуса атомного ледокола «Чукотка» на стапеле. Ведутся работы на круизном лайнере проекта PV300VD. Сейчас его готовят к передаче заказчику. В прошлом году спустили на воду второй танкер-химовоз проекта 00216М «Азимут-1», пятое пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М», пассажирский теплоход проекта ПКС-180 «Аурум», на всех ведутся достроечные работы.

В 2023 году спущено на воду новое пассажирское судно «Иния». Проект реализуется в рамках программы по организации речных пассажирских перевозок и экскурсионных маршрутов. В июне того же года в Нижнем Новгороде состоялось открытие экскурсионно-прогулочного маршрута российского круизного и пассажирского судна речного класса «Соталия», построенного по заказу Объединенной судостроительной корпорации. Началась сборка корпуса второго пассажирского судна проекта РЕГК.126, ведутся работы по строительству земснарядов разных проектов.

В процессе проектировки и строительства заказов на предприятиях ОСК максимально используются отечественные комплектующие и оборудование. К примеру, в декабре прошлого года корабелы ОСК передали заказчику сухогруз проекта RSD59, на котором впервые установили отечественные винторулевые колонки. Механизмы спроектированы и изготовлены на предприятиях корпорации и не уступают по качеству зарубежным аналогам. В 2023 году нижегородская верфь ОСК заключила контракт на строительство серии из 34 сухогрузов того же проекта, где будут реализованы в том числе новые решения по импортозамещению. Тоже касается и других заказов, строящихся на верфях корпорации и проектируемых в конструкторских бюро.

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