Брянским учреждениям здравоохранения вручили 36 машин «скорой помощи»

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19 января состоялось торжественное вручение автомобилей учреждениям здравоохранения Брянской области. Автопарк пополнился 36 единицами спецтранспорта. Машины закуплены по федеральной программе.

За последние 8 лет автопарк медучреждений пополнился 611 автомобилями.

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