Брянским учреждениям здравоохранения вручили 36 машин «скорой помощи»
19 января состоялось торжественное вручение автомобилей учреждениям здравоохранения Брянской области. Автопарк пополнился 36 единицами спецтранспорта. Машины закуплены по федеральной программе.
За последние 8 лет автопарк медучреждений пополнился 611 автомобилями.
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