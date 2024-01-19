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Транспорт и логистика

30 новых служебных автомобилей передали росгвардейцам в Пензе

 © progorod58.ru

В Пензе подразделениям вневедомственной охраны вручили 30 комплектов ключей от новых служебных автомобилей.

Автомобили оснащены сигнальными громкоговорителями, цифровыми радиостанциями и камерами видеонаблюдения.

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Источник: https://runews24.ru/penza/19/01/202...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Пензенская область
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