30 новых служебных автомобилей передали росгвардейцам в Пензе
В Пензе подразделениям вневедомственной охраны вручили 30 комплектов ключей от новых служебных автомобилей.
Автомобили оснащены сигнальными громкоговорителями, цифровыми радиостанциями и камерами видеонаблюдения.
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