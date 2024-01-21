В Новой Москве открыто новое здание школы № 2122

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19 января в Щербинке на ул. Местечко Барыши открыто новое здание школы № 2122. Общая площадь четырёхэтажного здания составляет 12 тыс. м2.

Строительство велось по индивидуальному проекту с февраля 2022 по декабрь 2023 года по Адресной инвестиционной программе Москвы. В новом здании смогут обучаться школьники с 1-го по 7-й класс, а также ребята с ограниченными возможностями.

С помощью цифровых технологий по плечу любой школьный проект. Информационный центр с медиатекой, спортивные и актовый залы, ИТ-полигон. Возможности последнего поощряют развитие навыков в области 3D-моделирования, робототехники и программирования. Кружков — почти семь десятков. Есть даже театральный.

Новое здание школы и старый корпус в перспективе соединят переходом.

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© mos.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© mos.ru

© cdnstatic.rg.ru

© cdnstatic.rg.ru

© mos.ru

© mos.ru

© cdnstatic.rg.ru

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