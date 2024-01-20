Почти 40 км федеральной трассы «Кавказ» в Дагестане стали четырёхполосными в 2023 г.

Продолжаем расширять популярную туристическую трассу республики — в 2023-м закончили капитально ремонтировать шесть участков, общей протяжённостью 37 км.

Благодаря модернизации местные жители cтали тратить меньше времени на дорогу, а грузоперевозчики быстрее доставляют товары.

В планах до конца 2025-го — разгрузить движение ещё на 42 км «Кавказа» на пути из Избербаша в Дагестанские Огни, а также 10 км от Эндирея до Старого Бавтугая.

Ещё одна отличная новость: начали строительство и реконструкцию Р-217 в обход Хасавюрта с 718-го по 738-й км. В его составе возведём три транспортные развязки, мост, пять путепроводов и скотопрогонов.

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