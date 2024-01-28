В Тамбовской области увеличили производство твёрдых сортов пшеницы

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Валовой сбор твёрдых сортов пшеницы в 2023 году составил в Тамбовской области 26 тысяч тонн, что в два раза больше показателя 2022 года. Увеличение урожая объясняется расширением посевных площадей.

Для выращивания твёрдых сортов пшеницы нужны определённые климатические условия: сухое и жаркое лето. Поэтому традиционными лидерами по их производству являются Оренбургская, Саратовская, Челябинская и Самарская области.

Тамбовский край из-за сложных погодных условий относят к зоне рискованного земледелия. Тем не менее последние два года отмечается тенденция к увеличению производства именно твёрдых сортов пшеницы, которая является единственным сырьём для высококачественных макаронных изделий, манной и пшеничной крупы. Протеин в этой культуре приближается к молочному белку, что делает её незаменимой для производства детского и диетического питания.

Но продвижение на рынке твёрдых сортов пшеницы невозможно без декларации соответствия на зерно и без исследования его на безопасность и качество. В прошлом году специалисты Тамбовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» исследовали свыше 13 тысяч тонн твёрдой пшеницы, проверив урожай на отсутствие тяжёлых металлов, радионуклидов, также проконтролировав остаточное количество пестицидов, микотоксины и ГМО.

«Вся исследованная тамбовская пшеница соответствует требованиям Таможенного союза, а также ГОСТу. В нынешнем году местные товаропроизводители намерены перекрыть показатели 2023 года по производству твёрдых сортов пшеницы», — отметил директор Тамбовского «Центра оценки качества зерна» Теймур Айдамиров.

Твёрдую пшеницу в регионе выращивают в Мучкапском, Никифоровском, Знаменском, Мичуринском, Инжавинском, Тамбовском и Уваровском районах.

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