В посёлке Углеуральском Пермского края начала приём пациентов новая поликлиника

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В п. Углеуральском Губахинского округа в новом здании поликлиники на ул. 2-й Коммунистической, 74 начался приём пациентов. Современное, светлое здание с собственной котельной в центре посёлка заменит два старых аварийных корпуса на окраинах. Здесь принимают как взрослых, так и детей.

Отметим, поликлиника была возведена в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края и федерального софинансирования по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение». Общая стоимость строительства объекта составила свыше 338 млн руб., из них 150 млн руб. — федеральные средства.

Поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. В ней организованы четыре взрослых и два детских участка. Также функционирует дневной стационар.

Объект оснащен всем необходимым для учреждений первичного звена амбулаторной медицинской помощи. Укомплектованы врачебные и диагностические кабинеты, готов к приему пациентов дневной стационар. Есть физиокабинет с новейшим оборудованием для реабилитации и восстановления. В кабинете функциональной диагностики будут проводиться ЭКГ, ЭХОКГ, другие исследования сердечно-сосудистой системы, холтеровское мониторирование, велоэргометрия, различные тесты для проверки работы сердца. На новом современном УЗИ-сканере пациенты смогут пройти УЗИ-исследования. Планируется, что в поселок периодически будет приезжать передвижной рентгендиагностический комплекс для проведения маммографии и флюорографии.

Новый объект был возведен подрядчиком на три месяца раньше запланированных сроков.

Добавим, новое здание поликлиники заменило два ветхих корпуса 1950-х гг. постройки. Общая площадь объекта составляет порядка 2 тыс. кв. метров. У поликлиники — автономное отопление от собственной котельной с тепло- и энергосберегающими технологиями. Все помещения, как и прилегающая к зданию инфраструктура, спроектированы с удобством для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории организованы выезды и парковка, построена детская площадка.

© permkrai.ru

© permkrai.ru

© permkrai.ru

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