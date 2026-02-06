В Осе специалисты начали прием в поликлинике, в Куеде появилась первая модульная женская консультация.

В Осе открылась новая поликлиника. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Медицинскую помощь здесь оказывают более 20 тысячам жителей округа. Для комфорта пациентов организовали полный цикл оказания медицинской помощи.

Прием в новой поликлинике ведут терапевты и узкие специалисты — пульмонолог, кардиолог, невролог, гериатр, онколог и другие специалисты. Кроме того, предусмотрен дневной стационар, а также кабинеты функциональной диагностики — ЭКГ, УЗИ, спирографии, велоэргометрии и другие. Поликлиника в Осе построена благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Еще одно новое медучреждение появилось в Куеде. К услугам пациенток — первая модульная женская консультация в Куеде. Здесь организовали дневной стационар и установили современное оборудование — более 214 единиц техники на сумму более 33 млн рублей. В их числе — современные гинекологические кресла с гидроприводом, доплеровский анализатор, кольпоскоп. Объект построен в рамках нацпроекта «Семья».

https://t.me/s/mahonin59