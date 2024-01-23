Росатом на 15% увеличил годовой экспорт поставок изотопной продукции

АО «В/О „Изотоп“» (входит в дивизион «Технологии здоровья») по итогам 2023 года увеличил годовой экспорт поставок изотопной продукции на 15%.

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Рост экспорта обеспечили заключенные контракты с заказчиками в странах Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ, в частности соглашения с предприятиями в Китае и Индии позволили увеличить выручку в этих странах в полтора и три раза соответственно.

Вместе с тем расширилась и география поставок изотопной продукции. После многолетнего перерыва была поставлена партия российских источников на основе кобальта-60 в ближневосточные центры облучения.

Обеспечены бесперебойные поставки препарата «Макротех», генератора технеция-99, в Республику Беларусь и генератора галлия-68 российского производства в Республику Казахстан.

Расширилось сотрудничество со странами Латинской Америки. Так, в 2023 году заключен пятилетний контракт с Бразилией на поставки продукции медицинского назначения. А с января 2024 года клиники Республики Куба начали получать первые регулярные поставки молибдена-99 — диагностического изотопа, используемого для выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, и йода-131 — тераностического изотопа, применяемого для диагностики и терапии заболеваний щитовидной железы.

«Развитие сотрудничества с новыми партнерами и начало поставок в эти регионы жизненно важных изотопов повысят доступность специализированной медицинской помощи и помогут спасти сотни тысяч жизней», — отметил генеральный директор АО «В/О „Изотоп“» Максим Кушнарев.

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