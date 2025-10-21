Fesco приступила к отправке фанеры в Восточную Азию с нового завода в Хабаровском крае
Транспортная группа Fesco (входит в контур управления госкорпорации «Росатом») приступила к отправке фанерной продукции в страны Восточной Азии с нового лесоперерабатывающего завода лесопромышленного холдинга «РФП Групп» в Хабаровском крае. Об этом Sudostroenie.info сообщили 21 октября в пресс-службе группы.Отмечается, что группа организует отправку продукции в контейнерах с ближайшей к заводу железнодорожной станции Мылки до Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в Fesco). Далее груз размещается на судах группы и регулярными морскими сервисами доставляется в ключевые порты Китая, Южной Кореи, Японии и других стран Восточной Азии.
«Fesco и „РФП Групп“ уже на протяжении нескольких лет активно сотрудничают в сфере логистики. Ежемесячно железнодорожными и морскими сервисами нашей Группы на экспорт отправляется в среднем два контейнерных поезда с продукцией лесопромышленного холдинга — это порядка 300 TEU. И мы искренне рады поздравить наших партнеров с расширением производства. Благодаря запуску нового завода объемы поставок могут вырасти до двух раз. Fesco, в свою очередь, полностью готова обеспечить качественную и надежную перевозку продукции этого предприятия, поддерживая развитие российского экспорта», — рассказал коммерческий директор филиала «Феско Интегрированный Транспорт» во Владивостоке Роман Дяблов.Проектная мощность нового завода в г. Амурск составляет до 120 тыс. кубических метров фанеры в год. Продукция предназначена как для рынка России, так и на экспорт, добавляют в группе.
