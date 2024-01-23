В посёлке под Саратовом открыли новую ледовую арену

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В ЗАТО Светлом завершено строительство круглогодичной пришкольной ледовой арены. На ледовой арене можно проводить не только уроки по физкультуре, но и развиваться зимние виды спорта: кёрлинг, фигурное катание, хоккей. Кроме того, до конца февраля в посёлке планируется сдать ФОК для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол.

Ранее в ЗАТО Светлый была открыта новая школа искусств, завершена реконструкция Дома культуры, реконструирован стадион, построен путепровод.

https://saratov...vuyu-arenu.html

https://m.sarat...-ledovoi-areny/

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