В «Росатоме» созданы баллоны сверхвысокого давления  для хранения и транспортировки водорода

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Специалисты Центра технологических компетенций «Полимерные композиционные материалы» ООО «НПО Центротех» (предприятие топливного дивизиона Росатома в Новоуральске Свердловской области) разработали, изготовили и успешно испытали опытные образцы металлокомпозитных баллонов различного объема для хранения и транспортировки водорода с рабочим давлением 700 атмосфер (68,9 мегапаскаля).

Инновационная разработка выполнена по заказу электроэнергетического дивизиона Росатома в рамках инвестиционного проекта по созданию отечественных технологий для крупномасштабного производства и потребления водорода.

В перечне металлокомпозитных баллонов сверхвысокого давления — опытный образец баллона для хранения и транспортировки водорода объемом 50 литров. При создании уникального баллона использованы материалы и комплектующие, изготовленные предприятиями композитного дивизиона Росатома. Специально разработанный лейнер (внутренний герметизирующий слой баллона) изготовлен из алюминиевого сплава, а упрочняющая обмотка баллона выполнена с использованием углеродного волокна, серийно выпускаемого предприятием композитного дивизиона Росатома.

По результатам испытаний опытный образец металлокомпозитного баллона объемом 50 литров подтвердил соответствие всем высоким требованиям, предъявляемым к баллону с рабочим давлением 700 атм. В ходе испытаний опытный образец продемонстрировал требуемый запас прочности (выдержал предельные нагрузки с коэффициентом запаса 2,4) и подтвердил стойкость к циклическим нагрузкам.

Инженерно-технологические подходы, реализованные специалистами НПО «Центротех», могут быть использованы для создания отраслевого решения и расширенной продуктовой линейки, которая будет включать металлокомпозитные баллоны сверхвысокого давления большей емкости для хранения и транспортировки водорода, в том числе для использования на водородном транспорте. Эксперты композитного дивизиона Росатома подтвердили заинтересованность в использовании результатов разработки в рамках планируемой организации серийного производства металлокомпозитных баллонов сверхвысокого давления.

«Производство металлокомпозитных баллонов является одним из крупнейших потребителей углеродного волокна. По нашей оценке, к 2030 году объем потребления в данном сегменте вырастет в три-пять раз, а использование композитных баллонов сверхвысокого давления 700 атмосфер становится стандартным и общепринятым решением для хранения водорода в составе транспортных средств на водородном топливе», — подчеркнул Александр Куралесов, коммерческий директор НПФ «Реал-Шторм» (входит в композитный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

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