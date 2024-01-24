«Росэлектроникa» увеличилa производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА

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Калужский электромеханический завод холдинга «Росэлектроника» (входит в Госкорпорацию Ростех) в 2023 году на 62% увеличил производство синхронных двигателей по сравнению с прошлым годом. Устройства являются полностью российской разработкой, имеют высокие коэффициент мощности и параметры энергоэффективности. Они используются в станкостроении, автомобилестроении, а также газо- и нефтедобывающей, транспортной, лифтостроительной и беспилотной отраслях.

По итогам 2023 года объем производства синхронных двигателей составил более 18 тысяч единиц. В 2022 году этот показатель составил более 11 тысяч штук, а в 2021 году — более 7 тысяч приборов.

Двигатели производства Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») обладают высоким коэффициентом полезного действия и лучшими массогабаритными показателями по сравнению с асинхронными двигателями.

«Сегодня «КЭМЗ», как и многие российские предприятия, наращивает объемы производства ускоренными темпами. Это способствует решению задач импортозамещения и стабильного развития всех отраслей экономики страны. В 2023 году мы произвели продукцию более чем на 6 млрд рублей, что на 20% больше показателя предыдущего года. Этого удалось добиться, в том числе, за счет расширения производства синхронных двигателей. В 2024 году, помимо дальнейшего увеличения объемов производства этих изделий, мы планируем выпуск первых крупных серий новейших программно-аппаратных комплексов «Пелена» и «Палантир», — отметил генеральный директор АО «КЭМЗ» Евгений Золотницкий.

Программно-аппаратный комплекс «Пелена» позволяет создать автоматическую интеллектуальную систему управления оборудованием и инженерными системами инфраструктурных объектов. Комплекс «Палантир» предназначен для мониторинга и прогнозирования экологической обстановки на городских и промышленных объектах. Он позволяет существенно сократить время реагирования на экстремальные экологические события и усилить контроль над потенциальными источниками выбросов загрязнений в атмосферу.

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