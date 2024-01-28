Госзакупки автомобильной техники в 2023 году

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В 2023 году Правительство России обеспечило поставку в регионы страны более 3 тыс. школьных автобусов, 1,2 тыс. автомобилей скорой помощи и 200 передвижных медицинских комплексов. Об этом сообщили в Минпромторге.

«Существенный объём пришелся на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. И дополнительно в эти, а также сопредельные с ними регионы реализуются поставки более 230 автомобилей для развозной торговли.

Благодаря оперативной реакции наших производителей также удалось поддержать военных в зоне СВО. При координации с Общероссийским народным фронтом мы завершаем передачу более 1,5 тыс. автомобилей УАЗ «Патриот», — сообщили в пресс-службе Правительства.

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