Завод-изготовитель завершил отгрузку новой партии автобусов для Волгограда

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Группа компаний «ВОЛГАБАС» поставила все 25 новых автобусов, произведенных для Волгограда. Подвижной состав усилит маршруты, обслуживаемые МУП «ВПАТП № 7».

После приемки, постановки на учет, обкатки и других обязательных процедур новые автобусы выйдут на городские линии, заменив устаревший подвижной состав и усилив действующие маршруты общественного транспорта.

Согласно техническому заданию все автобусы низкопольные, с автоматической коробкой переключения передач, вместительностью не менее 85 пассажиров. Каждая машина оборудована устройством, позволяющим производить посадку-высадку пассажиров на инвалидных колясках, системой принудительного наклона кузова, системами кондиционирования, отопления и безналичной оплаты проезда, а также комплексом видеонаблюдения.

Приобретение нового подвижного состава — планомерная работа, проводимая муниципалитетом на постоянной основе. Так, в 2023 году были поставлены порядка 200 автобусов большой вместимости для нужд транспортных предприятий. Помимо этого, приобретены 112 новых троллейбусов с возможностью автономного хода, из которых 56 уже обслуживают маршруты № 8а и № 10а, после завершения процедуры обкатки и обучения водителей работе на новом подвижном составе — остальные 56 также выйдут на линии. За счет средств федеральной субсидии закуплен 21 электробус, позволивший запустить маршрут, соединивший Кировский и Центральный районы. В рамках инвестиционного соглашения подписан договор на поставку в 2024 году 62 трамвайных вагонов.

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