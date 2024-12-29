«Пересвет» в Хабаровске

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Троллейбусы — «богатыри» от «Волгабас» выходят на маршруты. 8 троллейбусов с автономным ходом в ближайшее время начнут работать на маршрутах Хабаровска.

Они оснащены батареями, способными дать возможность движения без контактной сети на расстояние до 30 км., что позволяет открывать новые маршруты. Недавно в городе появился маршрут № 4, соединяющий северную часть города с центром. Он востребован у пассажиров. Для повышения транспортной доступности в районе Онкологического центра закуплены дополнительные троллейбусы с автономным ходом.

В троллейбусах есть мощные отопители, информационное табло, порты для зарядки телефонов. Общественный транспорт адаптирован для перевозки маломобильных граждан: в салоне установлена аппарель для заезда колясок, световая и звуковая сигнализация для вызова водителя. Троллейбусы оборудованы автоматической системой обнаружения и тушения пожара и спутниковой системой навигации «ЭРА-ГЛОНАСС» с наличием тревожной кнопки.

После автономного хода и возвращения на участок с электросетью троллейбусы «Пересвет» быстро заряжают батарею от сети для того, чтобы в самое короткое время иметь возможность снова отключиться от «проводов».

Новый транспорт выйдет на маршруты после того, как пройдёт технический осмотр и необходимое для бесперебойного функционирования тестирование.

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